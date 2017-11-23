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В голове американца нашли смертоносные грибы

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Американские врачи описали случай 70-летнего пациента, у которого подозревали рак мозга, однако в его голове обнаружили грибковую инфекцию, которая находилась там около 30 лет. Об этом сообщает издание Science Alert.

По словам специалистов, заболевание было вызвано вдыханием спор грибов Histoplasma capsulatum. При гистоплазмозе (болезнь Даринга) обычно поражаются легкие, однако грибы могут проникнуть и в другие органы. H.capsulatum распространен по всему миру, растет в почве и в помете летучих мышей и птиц. Грибом обычно заражаются люди с ослабленным иммунитетом, например больные СПИДом. Если гистоплазмоз не лечить, он может привести к смерти.

Пожилой человек обратился в клинику, жалуясь на изменения в психике. Результаты компьютерной и магнитно-резонансной томографии показали, что в мозгу и надпочечниках пациента обнаружены новообразования. Врачи подозревали метастатический рак, однако биопсия ткани надпочечников показала наличие дрожжевых клеток.

Больной сообщил, что 30 лет назад он посещал Северную Каролину (штат, где распространен H.capsulatum), сам он жил в Аризоне, где условия для роста гриба неблагоприятны. По мнению врачей, именно в Каролине он мог подцепить инфекцию, однако это редкий случай, когда гистоплазмоз столько лет не вызывал никаких симптомов.

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