В Верховной Раде отреагировали на блокировку оппозиционного издания «Страна.ua»

Блокировка крупнейшего оппозиционного издания «Страна.ua» — следствие желания властей зачистить информационное поле от неугодных журналистов и сформировать на Украине диктаторский режим. С таким заявлением в интервью порталу выступил депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ СНБО о введении санкций против «Страны.ua» и главного редактора портала Игоря Гужвы 21 августа. Домен портала был заблокирован в зоне ua без решения суда, однако сайт успели перенести на strana.news. Журналисты издания опросили депутатов Верховной Рады на предмет отношения к таким мерам. Парламентарии отреагировали на это решение по-разному.

«"Страна.ua" занимала лидирующие позиции и давала возможность людям получать объективную информацию. Это не нравилось тем, кто привык к постоянным овациям. Зеленский испугался вашего издания. В этом есть хорошая сторона — вы растете, вас боятся президенты», — раскрыл свою позицию Кива.

В свою очередь депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Святослав Юраш заявил, что был удивлен решением СНБО заблокировать издание. Он указал, что «Страна.ua» всегда отличалась равноправным подходом ко всем украинским политикам, и поблагодарил журналистов за работу. «"Страна" всегда честно обращалась и спрашивала комментарий, позицию и публиковала ее», — отметил Юраш.

Сторонники бывшего президента Петра Порошенко обрадовались санкциям СНБО. В частности, член фракции «Европейская солидарность» Владимир Вятрович намекнул, что положительно относится в борьбе с неугодными медиа, в том числе с помощью внесудебных решений. «Очень позитивно отношусь к блокировке "Страны"», — ответил он.

При этом соратники экс-премьера республики Юлии Тимошенко из фракции «Батькивщина» посочувствовали изданию и отметили, что СНБО превратился «в орган политической расправы» и работы с «псевдоюридическими историями». «У нас не должно быть, что мы принимаем решение вне суда. То есть кого-то арестовали вне суда и расстреляли без суда и следствия. Демократия — это верховенство закона», — высказался депутат Антон Яценко.

Ранее главный редактор «Страны.ua» Игорь Гужва объяснил блокировку ресурса альтернативной точкой зрения на войну в Донбассе и личной неприязнью Зеленского к сотрудникам издания. «Еще с весны началась артподготовка — то там, то здесь начали размещаться статьи о том, что "Страна" — крупнейший сайт, который ведет "пророссийскую пропаганду", а потому опасный», — написал главред.