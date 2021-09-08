Дания обяжет мигрантов работать для получения социальных пособий

Власти Дании обяжут некоторые категории мигрантов работать по 37 часов в неделю, чтобы сохранить возможность получать социальные пособия. Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен, передает BBC News.

Политик указала, что новые правила в первую очередь коснутся женщин «незападного происхождения», которые живут на пособия. «Мы хотим ввести новую логику работы, в которой люди обязаны вносить свой вклад и быть полезными, и если они не могут найти постоянную работу, они должны работать на свое пособие», — подчеркнула она.

Фредериксен рассказала, что шесть из десяти женщин, приехавших из Турции и стран Ближнего Востока, не работают. По ее словам, Дания слишком долго оказывала «медвежью услугу» мигрантам, не требуя от них ничего взамен. BBC News отмечает, что за последние годы Дания неоднократно ужесточала миграционную политику, и на сегодняшний день в стране действуют одни из самых строгих правил в Европе.

31 августа министр иммиграции Дании Маттиас Тесфайе заявил, что беженцы из Афганистана должны оставаться в своем регионе и не ехать в Европу. Он призвал усилить защиту внешних границ Евросоюза. По мнению политика, граждане должны получать всю необходимую помощь от международного сообщества, оставаясь в своем регионе.