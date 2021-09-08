Мир
 
Последние новости
Россия приняла приглашение талибов на инаугурацию нового правительства
Стало известно о находящихся под завалами в Ногинске ребенке и четырех взрослых
Малышева предупредила об опасности утягивающего белья
Опоздавшая пассажирка самолета придумала способ сорвать вылет и была арестована
Названа цена самой дешевой квартиры на Канарах
Зарубивший топором семью российский подросток избежал колонии
Россияне обсудили зеркальных матрешек напротив гостиницы «Украина» в Москве 
Россиянам рассказали о способах предотвращения взрыва бытового газа
В Польше модернизировали советскую БМП
В России оценили риски повторения терактов по сценарию атак 11 сентября
Новости партнеров
Прослушать новость

Дания обяжет мигрантов работать для получения социальных пособий

BBC News: власти Дании обяжут мигрантов работать для получения социальных пособий
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Francis Dean / Globallookpress.com

Власти Дании обяжут некоторые категории мигрантов работать по 37 часов в неделю, чтобы сохранить возможность получать социальные пособия. Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен, передает BBC News.

Политик указала, что новые правила в первую очередь коснутся женщин «незападного происхождения», которые живут на пособия. «Мы хотим ввести новую логику работы, в которой люди обязаны вносить свой вклад и быть полезными, и если они не могут найти постоянную работу, они должны работать на свое пособие», — подчеркнула она.

Как Россия помешалась на простых пацанах и полюбила эмо
Читать

Фредериксен рассказала, что шесть из десяти женщин, приехавших из Турции и стран Ближнего Востока, не работают. По ее словам, Дания слишком долго оказывала «медвежью услугу» мигрантам, не требуя от них ничего взамен. BBC News отмечает, что за последние годы Дания неоднократно ужесточала миграционную политику, и на сегодняшний день в стране действуют одни из самых строгих правил в Европе.

31 августа министр иммиграции Дании Маттиас Тесфайе заявил, что беженцы из Афганистана должны оставаться в своем регионе и не ехать в Европу. Он призвал усилить защиту внешних границ Евросоюза. По мнению политика, граждане должны получать всю необходимую помощь от международного сообщества, оставаясь в своем регионе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Польше задержали пособников нелегальной миграции через Белоруссию
В Дании призвали беженцев из Афганистана не ехать в Европу
Турция отказалась брать на себя бремя беженцев из Афганистана