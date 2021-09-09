Пересмотр приговора пожизненно осужденному террористу назвали маловероятным

Пересмотр приговора пожизненно осужденному за захват школы № 1 в Беслане в 2004 году террористу Нурпаши Кулаеву маловероятен. Такое мнение высказал адвокат Дмитрий Джулай в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, за всю историю прошение удовлетворили только одному пожизненно осужденному. Адвокат отметил, что Кулаев надеется на уменьшение срока так же, как и все пожизненно заключенные. При этом Джулай сомневается, что террористу пересмотрят приговор.

Нурпаши Кулаев — единственный террорист, оставшийся в живых из захвативших школу в Беслане в 2004 году. Он отбывает пожизненное заключение в колонии «Полярная сова» в поселке Харп на Ямале.

Ранее, 8 сентября, Кулаев попросил пересмотреть его дело и направил обращение в аппарат уполномоченного по правам человека Северной Осетии. Террорист указывает на некачественную защиту со стороны его адвоката Альберта Плиева.

Кулаев по-прежнему не признает своей вины в совершении теракта. Во время допроса на суде он утверждал, что оказался в школе не по своей воле — якобы его заставили, и он до последнего не знал, куда его везут на автомобиле.

26 мая 2006 года Нурпаши Кулаева признали виновным в терроризме, убийстве двух и более человек, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и других преступлениях. Ввиду особой опасности, которую подсудимый представляет для общества, суд счел, что Кулаев заслуживает высшей меры наказания — смертной казни, но, учитывая мораторий в России, ее заменили на пожизненное заключение в колонии особого режима.

1 сентября 2004 года в Беслане в школе № 1 боевики захватили более 1100 человек. 3 сентября начался штурм школы. Всего во время теракта погибли 334 человека. Был уничтожен 31 террорист.