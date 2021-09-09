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«Матери Беслана» отреагировали на идею пересмотра приговора выжившему террористу

Сопредседатель «Матерей Беслана» Сидакова: в случае освобождения Кулаева ждет самосуд
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Рита Сидакова
Рита Сидакова
Фото: Заур Фарниев / Коммерсантъ

Сопредседатель комитета «Матери Беслана» Рита Сидакова отреагировала на прошение выжившего во время захвата школы №1 в Беслане террориста Нурпаши Кулаева, который подал ходатайство о пересмотре своего приговора. Об этом она высказалась в интервью News.ru.

По словам Сидаковой, если власти исполнят просьбу преступника, его ожидает самосуд. «Если он выйдет, мы его разорвем. Если наши власти не примут соответствующих мер воздействия на него, то потерпевшие Беслана Кулаева порвут на куски», — поделилась она.

Сидакова рассказала, что спрашивала чеченского террориста о том, хочет ли он, чтобы его дети выросли такими же, как их отец. Он, по ее утверждению, «показал свою настоящую волчью сущность». «Он хищник в человеческом обличье, из тех, кто будет убивать, если ему прикажут», — добавила сопредседатель комитета.

Сидакова отметила, что активисты много раз обращались к властям с предложением вернуть смертную казнь по террористическим статьям. К тем, «кто преступил закон против человечности и детей», не должно быть жалости, уточнила она. «Его давно надо было расстрелять. Это нелюдь. Надо принимать более жесткие меры к таким личностям. К таким же относятся и педофилы. Как их можно жалеть?» — заключила Сидакова.

Теракт в школе №1 Беслана произошел 1 сентября 2004 года. Боевики удерживали заложников, а 3 сентября бойцы «Альфы», «Вымпела» и других подразделений пошли на штурм школы. В результате погибли 334 человека, в том числе 186 детей. 3 сентября стал Днем памяти жертв Беслана.

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