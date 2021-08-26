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Путин пообещал помочь со строительством пантеона в Беслане

Президент России Путин пообещал посодействовать в возведении пантеона в Беслане
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Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Федеральные власти помогут со строительством пантеона в память о погибших в результате теракта в школе в Беслане в 2004 году, а также окажут содействие в реабилитации и обучении пострадавших. Об этом в ходе встречи с врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло заявил президент России Владимир Путин, ее кадры в четверг, 26 августа, транслировал телеканал «Россия 24».

«Это трагическая история в жизни нашей страны, в новейшей истории, которая требует особого внимания и участия. Поэтому такое поручение обязательно будет», — сказал он.

Теракт в школе №1 Беслана произошел 1 сентября 2004 года. До 3 сентября боевики удерживали заложников, а 3 сентября бойцы «Альфы», «Вымпела» и других подразделений пошли на штурм школы. В результате случившегося погибли 334 человека, в том числе 186 детей. 3 сентября стал Днем памяти жертв Беслана.

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