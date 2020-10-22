Прекращено уголовное дело в отношении убитого в Берлине соратника Басаева

Следственный комитет России закрыл уголовное дело в отношении гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает РИА Новости

По данным агентства, уголовное преследование боевика, участвовавшего в террористической деятельности на Северном Кавказе, прекращено в связи со смертью подозреваемого. Он был застрелен в августе 2019 года гражданином России Вадимом Соколовым в Берлине. Дело расследовалось сразу по нескольким статьям уголовного кодекса. Хангошвили подозревали в бандитизме, терактах, незаконной торговле оружием.

По данным правоохранительных органов России, он также участвовал в нападениях на российских военнослужащих в составе отрядов под командованием соратника Шамиля Басаева и Хаттаба. Хангошвили причастен к организации теракта в московском метро в 2004 году, подготовке захвата заложников в школе Беслана и отправке боевиков в Сирийскую Арабскую Республику.