Запрещенную в России «Артподготовку» внесли в список террористов

Запрещенная в России экстремистская организация «Артподготовка» стала 35-м в списке ФСБ террористическим сообществом. Об этом говорится на сайте ведомства.

Внесение в список спецслужб обосновано решением 2-го Западного окружного военного суда от 18 июня 2020 года, которое вступило в силу 7 июня 2021 года.

«Артподготовка» была создана Вячеславом Мальцевым, обвиняемым в России в создании террористического сообщества и призывах к экстремистской деятельности. Он был депутатом Саратовской областной думы, в 2016 году баллотировался в депутаты Госдумы от партии ПАРНАС. На своем YouTube-канале неоднократно упоминал, что надо готовиться к революции, которая, по его убеждению, должна была произойти в России 5 ноября 2017-го.

Дело против Мальцева было возбуждено после его выступления 6 мая 2017 года на московском митинге «За Россию, против произвола и репрессий», приуроченном к пятой годовщине событий на Болотной площади. В своей речи он говорил о необходимости менять режим.

В 2018 году Мальцев получил политическое убежище во Франции вместе с другими фигурантами дела «Артподготовки».