Ключевого свидетеля по делу о террористическом сообществе убили ножом в сердце

На процессе, проходящем во Втором Западном окружном военном суде, стало известно об убийстве ключевого свидетеля по уголовному делу трех участников запрещенного в России движения «Артподготовка». Об этом «Медиазоне» сообщила адвокат Анастасия Саморукова.

По ее словам, 15 января ножом в сердце был убит свидетель обвинения Дмитрий Мурмалев.

«Единственное, что я сразу могу сказать — это мое святое убеждение — никакого отношения к этому делу ["Артподготовки"] этот страшный случай иметь не может», — подчеркнула она.

Саморукова отметила, что Мурмалев уже дал основные показания, но защита просила провести еще один допрос. Свидетеля вызвали в суд, его искали, а затем стало известно о его смерти.

По делу проходят Андрей Толкачев, Юрий Корный и Андрей Кептя, которых обвиняют в теракте и участии в террористическом сообществе. По версии следствия, они собирались поджечь декорации, оставшиеся на Манежной площади после гастрономической ярмарки, но их задержали. Кроме того, как утверждает следствие, в будущем активисты планировали устроить «энергетическую блокаду» Москвы, уничтожив несколько опор ЛЭП.

По версии ФСБ, на 5 ноября 2017 года была назначена «революция» лидера запрещенного в России движения «Артподготовка» Вячеслава Мальцева. В преддверии даты спецслужбы задержали многих членов движения, которое судом было признано экстремистским. Сам Мальцев стал фигурантом уголовного дела, бежал из страны и получил убежище в Европе.

Саморукова заявила, что обвинения против ее подзащитного Толкачева построены на свидетельствах провокаторов и показаниях Кепти, который признал вину и сотрудничает со следствием. Адвокат указывает, что спецслужбы незаконно использовали прослушку.

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