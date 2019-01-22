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Участников «Артподготовки» приговорили к длительным срокам за подготовку теракта

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Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил к реальным срокам троих участников признанного экстремистским и запрещенного в России движения «Артподготовка» Олега Дмитриева, Сергея Озерова и Олега Иванова, которых обвиняли в подготовке теракта. Об этом во вторник, 22 января, сообщает «Интерфакс».

Дмитриев и Озеров получили по восемь лет строгого режима, Иванов — семь лет строгого режима. Всем им также назначено по году ограничения свободы после отбытия наказания. Защита будет обжаловать приговор.

В материалах дела говорится, что активисты планировали закидать коктейлями Молотова здания органов государственной власти в центре Москвы 5 ноября 2017 года — на эту дату была назначения «революция» политика Вячеслава Мальцева. ТАСС уточняет, что в квартире, где проходило задержание обвиняемых, были найдены 13 стеклянных бутылок с зажигательной смесью, 3 канистры с горюче-смазочными материалами и устройства для изготовления «коктейлей».

Фигурантов судили только за приготовление к совершению теракта (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205 УК РФ). С них было снято обвинение в участии в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК).

Ранее «ОВД-Инфо» публиковало письмо Дмитриева, в котором он описал свою версию задержания и ее причины, а также пожаловался на пытки током ради признательных показаний.

Мальцев на своем YouTube-канале неоднократно заявлял, что 5 ноября 2017 года в России произойдет революция и к ней надо готовиться. В июле 2017-го против него было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК РФ) за его выступление на одном из санкционированных митингов. Оппозиционер бежал из страны, суд заочно арестовал его, он объявлен в международный розыск. В ноябре 2018 года Мальцев сообщил, что получил политическое убежище во Франции.

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