18-летняя девушка показала тело после родов и испугала пользователей сети

Девушка показала изменения фигуры после родов и вызвала споры в сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах 18-летняя Шеннон (Shannon) продемонстрировала свое тело до и после рождения сына Романа (Roman), которому уже исполнилось пять месяцев. В ролике видно, что до беременности девушка была стройной и подтянутой, а ее кожа — гладкой и ровной. Затем на кадрах появилось тело блогерши после родов. Заметно, что она набрала несколько килограммов, а на ее животе и спине образовались широкие растяжки бордового цвета.

Шеннон объяснила, что показывает свою фигуру для того, чтобы «распространять бодипозитив и транслировать красоту тел после родов». Ролик стал вирусным и набрал 38,4 тысячи просмотров. Пользователей сети испугал внешний вид девушки. «Какой ужас! Я никогда не буду рожать ребенка», «Это отвратительно», «Можно было меньше есть и избежать этого», — высказывались они.

Однако большинство юзеров поддержали блогершу: «Растяжки делают вас еще более привлекательной!», «Ты родила целого человека! Нужно гордиться своим телом!», «Ты стала еще сексуальнее!», «Великолепное тело!», «Ты прекрасна в любом виде!»

Ранее в сентябре Алеся Кафельникова раскрыла правду об изменениях тела после родов. 22-летняя знаменитость ответила на вопросы своих подписчиков о том, собирается ли она делать операцию на груди после родов. Согласно публикациям, на последних неделях беременности у манекенщицы появились растяжки на груди. Кроме того, по ее словам, после родов неровностей на коже стало еще больше.