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Рогозин ответил владельцу «Бурана» из Казахстана

Глава «Роскосмоса» Рогозин: за плохое состояние корабля «Буран» отвечает его владелец
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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ответил в Facebook владельцу казахстанской Ракетно-космической компании «Байконур» Даурену Мусе, представившемуся собственником практически готового летного образца советского многоразового корабля «Буран», сообщает РИА Новости.

«Вы несете персональную ответственность за состояние этих уникальных машин, но не предприняли ничего для их надлежащего хранения», — заявил гендиректор госкорпорации.

По его словам, последующее нахождение двух «Буранов» и сверхтяжелой ракеты «Энергия-М» в корпусах на Байконуре «грозит утерей матчасти». «Вам стоит не писать гадости про российскую ракетно-космическую промышленность, в которой вы ничего не соображаете, а оценить риски вашего, на мой взгляд, безответственного поведения как плохого собственника этих уникальных машин», — подчеркнул Рогозин.

Менеджер добавил, что Москва без разрешения Астаны не планирует вывозить «Буран». Рогозин отметил, что российские специалисты регулярно оценивают техническое состояние двух «Буранов» и одной «Энергии-М». «И эти оценки неутешительны», — сказал глава госкорпорации.

По его мнению, Муса использует сообщения в прессе для разжигания страстей. Рогозин выразил надежду, что «Бураны» «обретут более заботливого хозяина» или заставят их текущих владельцев «вложить хоть один тенге в дело сохранения экспонатов, имеющих мировое значение».

В сентябре гендиректор Ракетно-космической компании «Байконур» Даурен Муса заявил, что вторым летным образцом советского «Бурана» владеет его компания. «Хотят забрать, но кто им отдаст?» — отреагировал он на новость о том, что специалисты научно-производственного объединения «Молния» готовятся вернуть «Буран» в Россию.

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