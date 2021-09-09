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Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19

Вице-губернатор Эргашев заявил, что Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
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Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев рассказал, как обстоит ситуация с COVID-19 в городе. По его словам, город вышел на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова вице-губернатора.

Эрагашев отметил, что ситуация напряженная и стабильная. Он добавил, что коллективный иммунитет к COVID-19 в Петербурге может быть достигнут уже в ближайший месяц.

Ранее сообщалось, что за последние сутки Петербурге выявили 525 заражений коронавирусной инфекцией. Накануне город опередил столицу по суточному числу новых больных COVID-19, 8 сентября сообщалось о 1430 новых случаях.

В сентябре эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхов заявила о том, что мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19, однако ситуация с распространением инфекции не перестает вызывать беспокойство.

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