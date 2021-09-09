В Москве нашли мать выброшенной в мусоропровод новорожденной девочки

Полиция нашла мать младенца, которого обнаружили в мусоропроводе в Москве

Мать младенца, которого обнаружили в мусоропроводе на Литовском бульваре в Москве, нашла полиция. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Там добавили, что матерью оказалась 37-летняя москвичка, у которой есть еще одна 15-летняя дочь — в отношении нее она лишена родительских прав. Девочка живет с бабушкой.

Новорожденную девочку, которой не больше суток, обнаружили в мусоропроводе одного из жилых домов утром в четверг, 9 сентября. Младенец был завернут в пакет. Ребенка передали медикам, они оказывают ему необходимую помощь. Прокуратура уже начала проверку.

Ранее на северо-востоке Москвы женщина оставила новорожденного ребенка в пакете на скамейке. Младенец родился несколько дней назад, в прокуратуре устанавливают личности родителей новорожденного.