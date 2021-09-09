В Кремле ответили на вопрос о возможном участии Путина в саммите G20

Вопрос возможного участия президента России Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» (G20) в настоящее время прорабатывается. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости в четверг, 9 сентября.

«В ближайшее время это решение будет принято главой государства», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Песков заявил, что Владимир Путин не собирается участвовать в предстоящей 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая стартует 14 сентября 2021 года в ее штаб-квартире в Нью-Йорке.