Полиция Германии устроила рейд на Федеральное казначейство

Полиция города Оснабрюк в Германии устроила рейд на Федеральное казначейство из-за сокрытия от прокуратуры информации об отмывании денег. Об этом сообщает Der Spiegel.

Прокуратура ведет обыск в Федеральном министерстве финансов и Федеральном министерстве юстиции в Берлине с утра 9 сентября. Рейд направлен против сотрудников Подразделения финансовой разведки (ПФР), занимающегося борьбой с экономическими преступлениями.

По данным газеты, ведомство в 2018 году получило сообщение о подозрительной транзакции на миллионы евро, которая, возможно, была направлена на финансирование терроризма, торговлю оружием и наркотиками. ПФР приняло к сведению этот отчет, но не направило его в правоохранительные органы, поэтому немецкий банк, предоставивший информацию, не смог остановить платеж.

С 2018 по 2020 год сотрудники ПФР, имена которых не разглашаются, некорректно направили правоохранителям восемь отчетов об отмывании денег. В полиции заявляют, что в ходе расследования могут быть выявлены тысячи предполагаемых дел о коррупции.

В марте немецких политиков массово уличили в получении взяток от Азербайджана в обмен на лоббирование интересов Баку. Обвинения были выдвинуты против члена правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС) Акселя Фишера, Марка Хауптмана и Томаса Барайса.