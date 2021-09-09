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Полиция Германии устроила рейд на Федеральное казначейство

Полиция Германии ведет обыск в Федеральном министерстве финансов и министерстве юстиции
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Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Полиция города Оснабрюк в Германии устроила рейд на Федеральное казначейство из-за сокрытия от прокуратуры информации об отмывании денег. Об этом сообщает Der Spiegel.

Прокуратура ведет обыск в Федеральном министерстве финансов и Федеральном министерстве юстиции в Берлине с утра 9 сентября. Рейд направлен против сотрудников Подразделения финансовой разведки (ПФР), занимающегося борьбой с экономическими преступлениями.

По данным газеты, ведомство в 2018 году получило сообщение о подозрительной транзакции на миллионы евро, которая, возможно, была направлена на финансирование терроризма, торговлю оружием и наркотиками. ПФР приняло к сведению этот отчет, но не направило его в правоохранительные органы, поэтому немецкий банк, предоставивший информацию, не смог остановить платеж.

С 2018 по 2020 год сотрудники ПФР, имена которых не разглашаются, некорректно направили правоохранителям восемь отчетов об отмывании денег. В полиции заявляют, что в ходе расследования могут быть выявлены тысячи предполагаемых дел о коррупции.

В марте немецких политиков массово уличили в получении взяток от Азербайджана в обмен на лоббирование интересов Баку. Обвинения были выдвинуты против члена правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС) Акселя Фишера, Марка Хауптмана и Томаса Барайса.

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