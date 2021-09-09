В России начали проверять документы на транспортное средство по QR-коду

В ГИБДД России рассказали, что в стране начался эксперимент, в рамках которого инспектору можно будет предъявлять цифровую копию свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) в виде QR-кода. Уточняется, что проект запустили совместно с Минцифрой, сообщается на сайте ведомства.

В ГИБДД подтвердили, что теперь можно предъявлять код инспекторам. Вместе с тем там напомнили, что водители должны возить с собой документы, в том числе СТС, в оригинальном виде. В случае, если инспектор попросит его предъявить, автомобилист обязан это сделать.

Для этого Минцифры разработало мобильное приложение «Госуслуги.Авто», где для россиян предусмотрена такая функция. В настоящее время она действует в тестовом режиме и работает лишь с СТС, говорится в видеоролике канала «Госуслуги», размещенном на YouTube.

Чтобы воспользоваться данной возможностью, водитель должен скачать на смартфон приложение «Госуслуги.Авто». После авторизации информация об СТС загрузится из реестра транспортных средств. Инспектору ГИБДД для проверки нужно будет предъявить смартфон с приложением. На экране появится QR-код, который сотрудник ДПС считает с помощью специального планшета.