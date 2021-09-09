Открытая тренировка 58-летнего Холифилда насторожила экспертов

Журналисты опасаются за здоровье бывшего чемпиона мира по боксу Эвандера Холифилда

В сети появилось видео с открытой тренировки американского боксера Эвандера Холифилда, который готовится к возвращению в ринг. Ролик доступен в YouTube-канале Fight Hub TV.

Кадры с открытой тренировки вызвали неоднозначную реакцию со стороны журналистов и экспертов. Многие опасаются за здоровье 58-летнего Холифилда, которому предстоит поединок с бразильским бойцом смешанного стиля (MMA) Витором Белфортом. Схватка пройдет по правилам профессионального бокса.

В частности, настороженность проявил журналист Люк Томас. «Честно говоря, если вы согласны с тем, что комиссия должна давать лицензии на участие в профессиональном бою в таком случае, то лучше удалитесь из Twitter», — написал он.

Основатель портала Fight Hub Маркос Виллегас согласился с Томасом и признался, что он боится за Холифилда.

Холифилд согласился выступить на турнире под эгидой Thriller после срыва поединка с участием другого ветерана — Оскара де ла Хойи. Атлетическая комиссия Калифорнии отказалась давать Холифилду разрешение на бой по причине его возраста. Thriller перенесли турнир во Флориду.

В последний раз Холифилд выходил на ринг в мае 2011-го в возрасте 46 лет. Тогда ему удалось одержать победу над Брайаном Нильсеном.