Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с визитом в Москву. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

Отмечается, что переговоры главы государства с его российским коллегой Владимиром Путиным пройдут вечером.

В сентябре стало известно, что во время встречи президенты Белоруссии и России обсудят вопросы, касающиеся нефтяной отрасли и подготовки к реализации программ Союзного государства.

Кроме того, в августе Лукашенко также поднимал вопрос о получении очередного кредита от Москвы. 8 сентября на возможность дополнительной финансовой поддержки Минска указал министр финансов России Антон Силуанов.

Последний раз переговоры Путина и Лукашенко проходили 13 июля в Санкт-Петербурге. Тогда президенты договорились о цене на газ для Белоруссии в 2021 году и согласовали объемы кредитной поддержки в связи с налоговым маневром.