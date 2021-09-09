Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным

Александр Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

Переговоры президентов в российской столице пройдут в четверг, 9 сентября. Стороны обсудят вопросы, связанные с нефтяной отраслью и подготовкой к реализации программ Союзного государства.

Также Лукашенко может запросить у Москвы очередной кредит через Евразийский банк развития. В прошлом году страна уже получала деньги по этой линии, однако к настоящему времени они закончились. На такую возможность 8 сентября также указал министр финансов России Анатолий Силуанов.

Последний раз лидеры двух стран встречались в Санкт-Петербурге 13 июля. Президенты договорились о цене на газ для Белоруссии в этом году. Его стоимость не будет проиндексирована и останется на прежнем уровне. Также стороны согласовали объемы кредитной поддержки в связи с налоговым маневром.