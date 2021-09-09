Матери в Малайзии отстояли в суде право давать гражданство своим детям

Шесть матерей из Малайзии отстояли в суде право давать гражданство своим детям, рожденным за границей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на малазийские СМИ.

Процесс длится с декабря 2020 года. Малайзийки обратились в Высокий суд Куала-Лумпура, так как закон, принятый в стране десять лет назад, не позволял им передавать гражданство своим детям, рожденным в другой стране. Это право, согласно решению властей, принадлежит только мужчинам Малайзии.

Суд постановил, что женщины автоматически имеют одинаковые права с мужским населением страны, поэтому их дети могут получить малайзийское гражданство. Активисты организации Family Frontiers, помогавшие женщинам в суде, заявили, что опубликованное решение стало «монументальным шагом в направлении гендерного равенства».

Судья Актар Тахир признал, что закон десятилетней давности содержит пункты, дискриминирующие женщин. Также он противоречит другому акту, который запрещает любое ущемление в правах по признаку пола. При этом правительство Малайзии заявляло, что суд не имеет юрисдикции рассматривать это дело, так как оно касается законодательства о гражданстве.