Обнаружено необычное свойство Млечного Пути

Международная команда астрофизиков обнаружила, что металличность — содержание элементов тяжелее гелия и водорода — межзвездной среды нашей галактики неоднородна. Статья ученых об этом необычном свойстве Млечного Пути опубликована в журнале Nature.

Процесс нуклеосинтеза в звездах обогащает межзвездную среду — изначально обычно состоящую только из водорода и гелия — атомами более тяжелых элементов. Согласно существующим моделям, межзвездной среде Млечного Пути свойственно равномерное распределение газа, поступившего извне галактики, газа, обогащенного нуклеосинтезом, и пыли, получившейся из конденсации атомов тяжелых элементов.

Исследователи из Женевского университета совместно с коллегами из США, Франции и Чили оценили это соотношение в действительности для атмосферы 25 звезд на основе данных двух телескопов — Hubble и VLT (Very Large Telescope). Для того, чтобы измерить содержание пыли, ученые применили новый метод. «Для того, чтобы учесть общее соотношение газа и пыли, некоторые элементы — такие как железо, цинк, титан, кремний и кислород — наблюдались одновременно. После этого мы могли оценить долю металлов в пыли и добавить ее к имеющимся оценкам для установления общего соотношения», — рассказала ведущий автор исследования Аннализа де Сиа.

Выяснилось, что межзвездная среда не гомогенна. Более того, в некоторых регионах металличность составила только 10 процентов от солнечной. Открытие, подчеркивают ученые, заставит пересмотреть модели эволюции галактик — и Млечного Пути в частности — в которых ранее считалось, что газ в межзвездной среде «перемешивается» равномерно.