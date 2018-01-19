Загадочному свечению в космосе нашли объяснение

Астрономы канадского Университета Макгилл объяснили послесвечение, оставшееся после слияния нейтронных звезд, сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

По мнению ученых, сияние, долгое время продержавшееся после космической катастрофы, возникло из-за выбросов (джетов) плазмы.

Как уточнили астрономы, обычно они наблюдают кратковременные вспышки гамма-излучения, которые возникают, когда плазменные струи вырываются с полюсов черной дыры или нейтронной звезды и сталкиваются с газом и пылью. Как только приток энергии прекращается, свечение в гамма-диапазоне прекращается.

Однако наблюдение продолжительной вспышки после слияния нейтронных звезд, зарегистрированного 17 августа 2017 года на расстоянии 138 миллионов световых лет от Земли, показало, что механизм возникновения послесвечения должен быть сложнее.

Исследователи полагают, что столкновение нейтронных звезд вызвало выбросы плазмы. В межзвездной среде из-за джетов возникли ударные волны, которые нагрели газ и пыль, заставив межзвездную среду испускать излучение в рентгеновском и радиодиапазонах. При этом вокруг джетов образовался «кокон», который светится в течение многих месяцев.

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