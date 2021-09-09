Названа опасность уличного шума

Исследователи из Дании назвали длительное воздействие шума от транспорта на улицах фактором повышенного риска развития у человека слабоумия. Статья ученых опубликована в журнале The BMJ.

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Ученые из университетов Копенгагена, Орхуса и Южной Дании оценили шум от уличного и железнодорожного трафика для фасадов всех домов в стране. Далее исследователи выделили более 103 тысяч датчан старше 60 лет, у которых с 2004 по 2017 год была диагностирована деменция.

Выяснилось, что воздействие уличного шума на протяжении десяти лет ассоциировалось с повышенной опасностью развития слабоумия всех типов. Из 8475 случаев деменции, зарегистрированных в Дании в 2017 году, 1216 оказались связаны с уличным шумом. Из них 963 случая ассоциировались с дорожным движением, а 253 — с железнодорожным.

Шум дорожного транспорта мощностью более 55 децибел повышал риск развития болезни Альцгеймера на 27 процентов, железнодорожного — на 24 процента. Однако риск сосудистой деменции повышался только при воздействии шума дорожного движения. При этом, как отмечают исследователи, риск развития деменции в целом коррелировал с повышением мощности шума, хотя и немного снижался при достижении им самых высоких уровней.

По мнению исследователей, подобная взаимосвязь может объясняться повышенным выбросом гормонов стресса и нарушением сна, ведущим к ишемической болезни сердца.

