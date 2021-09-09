В Сирии погиб российский военный

Российский военный погиб в Сирии в результате взрыва на пути следования колонны с гуманитарной помощью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Отмечается, что бомба взорвалась в провинции Хомс. Находившийся в автомобиле российский военнослужащий получил тяжелые ранения, от которых скончался.

Ведомство пообещало оказать семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку.

Ранее сообщалось, что семь сирийских военных погибли в результате взрыва бомбы в провинции Деръа на юге страны. Как стало известно, взрыв произошел на дороге, связывающей деревни Нафиа и Айн Закар. Автомобиль с сирийскими военными подорвался на взрывном устройстве. Погибли семь человек, еще трое военнослужащих пострадали.