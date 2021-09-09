Новая внешность девушки после посещения косметолога восхитила ее фанатов

Блогерша Джесси Волк показала внешность до и после инъекций филлерами и восхитила фанатов

Блогерша продемонстрировала изменения во внешности после косметических процедур и восхитила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах Джесси Волк (Jessy Volk) показала лицо до преображения. На фото видно, что ее кожа покрыта прыщами, а брови наполовину сбриты. После этого девушка сняла себя после посещения косметолога: она полностью избавилась от акне, увеличила губы, сделала инъекции ботокса и перманентный макияж бровей.

Ролик стал вирусным и набрал 818 тысяч просмотров и 56 тысяч лайков. Фанаты оценили новую внешность Волк в комментариях под публикацией. «Ты и до преображения была прекрасна!», «Ты стала еще лучше! Молодец!», «Шикарный результат!», «Я хочу выглядеть так же, как ты!», «Великолепно!» — писали они.

В августе женщина осталась с обездвиженными бровями после ботокса и показала результат. Пользовательница соцсети Стефани (Stephanie) хотела избавиться от морщин на лбу: сперва она засняла свое состарившееся лицо до инъекции, а затем показала внешность после процедуры. На фото видно, что из-за введенного вещества кожа на ее лбу сильно натянулась, изменив тем самым форму бровей.