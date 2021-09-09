Врачи приняли симптомы неизлечимого заболевания пациентки за жировик

В Новой Зеландии 28-летняя пациентка умерла после того, как врачи приняли симптомы ее неизлечимого заболевания за обычные жировики и слишком поздно начали лечение. Об этом пишет The Sun.

Два года назад Джемма Малинс нашла на бедре подкожные шишки и обратилась к врачу. На осмотре ей сказали, что переживать не о чем и отправили домой. Спустя три месяца шишка достигла размеров теннисного мяча, а на груди девушки появилось новообразование. Тогда медики решили, что у пациентки жировики, которые не представляют опасности для жизни.

Через два месяца Малинс обратилась к другому врачу, который диагностировал у нее меланому — рак кожи четвертой стадии с метастазами в мозге и легких. Новозеландка прошла курс иммунотерапии, и ее состояние стабилизировалось на год. Во время лечения молодой человек сделал ей предложение, и они сыграли свадьбу в перерывах между курсами лечения.

Вскоре рак начал прогрессировать с новой силой, и в июне медики сообщили, что Малинс осталось жить несколько месяцев, потому что ее организм перестал реагировать на лечение. Тогда ее муж открыл сбор средств на исполнение ее предсмертных желаний. Пара каталась на лошадях, отправилась в путешествие на Южный остров, увидела снег, а также отдохнула в глэмпинге.

В конце сентября Малинс скончалась, не дожив несколько дней до 29-летия.

Ранее сообщалось, что 39-летняя Лора Маклафин из английского города Вулверхэмптон, графство Уэст-Мидлендс, приняла симптомы неизлечимой болезни за реакцию организма на стресс после смерти матери. В ходе обследования выяснилось, что у Маклафин хронический миелоидный лейкоз — злокачественное заболевание крови и костного мозга.