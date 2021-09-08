Женщина приняла неизлечимую болезнь за стресс после смерти матери

Британка потеряла мать и приняла симптомы лейкемии за реакцию организма на стресс

39-летняя Лора Маклафин из английского города Вулверхэмптон, графство Уэст-Мидлендс, приняла симптомы неизлечимой болезни за реакцию организма на стресс после смерти матери. Об этом сообщает Daily Mirror.

Через полгода после смерти матери Маклафин похудела, начала испытывать боль в левом боку и замечать на теле синяки. Женщина подумала, что потеря веса вызвана скорбью, а синяки появлялись из-за ее неуклюжести. Однако она решила обратиться к врачу, который принял боль в левом боку за признак почечной инфекции и предложил ей пройти обследование.

В ходе обследования выяснилось, что у Маклафин хронический миелоидный лейкоз — злокачественное заболевание крови и костного мозга. Боль в левом боку была вызвана увеличением размера эритроцитов в селезенке.

«Я старалась не проверять симптомы в интернете, но удержаться было невозможно. Я знала, что у меня много симптомов лейкемии, но я пыталась убедить себя, что у меня что-то вроде cиндрома раздраженного кишечника, и все скоро будет хорошо», — рассказала британка.

Маклафин назначили лечение, благодаря которому количество раковых клеток в крови значительно сократилось. У многих пациентов с хроническим миелоидным лейкозом продолжительность жизни близка к средней или нормальной, а некоторым удается выйти в ремиссию.

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