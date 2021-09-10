Михалков захотел представить спектакль «12» в Чечне

Российский режиссер Никита Михалков захотел представить свой спектакль «12» в Чечне. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

Накануне постановку показали в Казани. После этого корреспондент поинтересовался у Михалкова, планирует ли он презентовать ее в Чечне, на что тот ответил утвердительно.

Спектакль поставлен по мотивам одноименного фильма режиссера в соавторстве с драматургами — братьями Пресняковыми. Над постановкой также работали художник-постановщик Юрий Купер, композитор Эдуард Артемьев, хореографы Лаша Марыхуба и Евгений Раев. Премьера «12» прошла в прошлом сезоне.

Сюжет истории развивается вокруг 12 присяжных, которые должны выяснить, виновен ли чеченский мальчик в убийстве приемного отца. Изначально все собравшиеся придерживаются одной точки зрения, однако потом один из них начинает смотреть на ситуацию под другим углом.

Фильм Михалкова вышел в 2007 году. Он стал ремейком ленты Сидни Люмета «12 разгневанных мужчин» и собрал множество наград.