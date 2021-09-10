Люксовый бренд стал продавать клетчатую хозяйственную сумку за 152 тысячи рублей

Французский дом моды Balenciaga начал продавать клетчатый шопер, напоминающий хозяйственную сумку-баул, и подвергся критике в сети. Соответствующие посты появились в Twitter.

Речь идет о сумке модели Barbes из телячьей кожи белого цвета в красно-синюю клетку, на переднюю часть которой нанесен логотип люксового бренда. Стоимость изделия на сайте марки составляет 2090 долларов (152 тысячи рублей). В описании товара говорится, что к нему прилагаются два съемных ремешка.

So this is the new Balenciaga tote bag. Polys what’s your thoughts? 😂😂😂😂 pic.twitter.com/Dj8q3fzhnq — atua (@muthaterina) September 3, 2021

Покупатели не оценили дизайн нового аксессуара Balenciaga и обратили внимание, что «подобные сумки их бабушки носили на рынок, когда шли за продуктами». «Надо сказать моей бабушке, что она была модницей на протяжении 30 лет», «Именно такую сумку моя бабушка берет с собой на рынок или на пляж», «Похоже на сумки, которые я покупаю за доллар в супермаркете», «В Африке с такими сумками ходят за продуктами», — написали они в соцсети.

В 1990-е годы в России подобные сумки были особенно популярны среди челноков — продавцов, которые закупали товары оптом по низким ценам преимущественно за границей, — а затем продавали дороже в розницу. Описанные шоперы изготавливают из полимерного материала.

В январе 2020 года французский модный дом Balenciaga выпустил новые кроссовки Zen, которые сразу раскритиковали в сети. Стоимость обуви, похожей на бутсы, составляет 550 долларов (40 тысяч рублей). Сообщалось, что создатели кроссовок вдохновлялись футболистами и мастерами боевых искусств.