Российского чиновника освободили от наказания за ущерб на два миллиарда рублей

Суд признал экс-главу Тобольского района виновным в халатности, но освободил от наказания

Тобольский городской суд принял решение по делу бывшего главы Тобольского района Юрия Батта о причинении ущерба на 2,3 миллиарда рублей природному заказнику. Об этом сообщает Znak.com.

Чиновник признан виновным в халатности, однако суд решил освободить его от наказания в связи с истечением срока давности преступления. Об этом просил прокурор в ходе прений сторон.

По версии следствия, весной 2018 года Батт подписал распоряжение, на основании которого компания «Промэкскавация» приступила к использованию земли в особо охраняемой природной территории — комплексном заказнике регионального значения «Абалакский природно-исторический комплекс» для складирования добытого песка.

Следственный комитет России возбудил в ноябре 2019 года уголовное дело о халатности против главы Тобольского района. Следствие считало, что действия Батта повлекли уничтожение плодородного слоя земли площадью 90 тысяч квадратных метров в заказнике. В районной администрации были проведены обыски.