Ключевой свидетель по делу российского чиновника-миллиардера умер в колонии

В колонии умер ключевой свидетель по уголовному делу российского чиновника-миллиардера Александра Постриганя, осужденного за коррупцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Бывший начальник управления правового регулирования земельно-имущественных отношений администрации Клинского района Сергей Ихнев скончался, отбывая наказание в спецучреждении Волоколамска. Причина смерти — сердечный приступ. Проводится проверка в связи с кончиной заключенного, в ходе которой были опрошены сокамерники и медперсонал колонии.

В феврале Клинский городской суд приговорил Ихнева к четырем годам колонии общего режима и штрафу в миллион рублей за мошенничество, растрату и отмывание преступных доходов, сообщает клинское издание «ПоискТВ».

Постригань получил 15 лет заключения за взяточничество и превышение полномочий. Его также оштрафовали на 116 миллионов рублей. Суд отправил его в колонию строгого режима. Против Постриганя возбуждено и расследуется еще одно уголовное дело о создании организованной преступной группировки (ОПГ). Его фигурантами стали члены семьи чиновника, которых объявили в международный розыск.

Постригань возглавлял администрацию Клинского района Московской области с 1992 по 2014 год. В июне 2018-го его задержали в аэропорту Шереметьево при попытке покинуть страну. За время своей работы Постригань незаконно оформил на родственников 1700 объектов недвижимости, в числе которых детские сады, медучреждения, заводы, зоны отдыха, территории лесного фонда. Суд конфисковал активы на 10 миллиардов рублей в доход государства, а чиновника приговорили к 15 годам лишения свободы.