Семью российского чиновника-миллиардера объявили в розыск по делу об ОПГ

Семью бывшего российского чиновника-миллиардера Александра Постриганя объявили в международный розыск, они арестованы заочно по делу о создании организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Следствие разыскивает супругу чиновника Елену Постригань, занимавшую должность руководителя регистрационной палаты Клинского района, ее сестру Ирину Ермошкину, работавшую там же. Кроме того, в розыск объявлены племянник Постриганя Вадим Ермошкин и зять Валерий Аракелов. Сына миллиардера Валерия задержали в Испании, где он ожидает экстрадиции в Россию.

Они обвиняются в присвоении и растрате, отмывании преступных доходов, мошенничестве и участии в организованной преступной группировке. Общая сумма ущерба, который причинили государству Постригань и его семья, достигает 10 миллиардов рублей.

Следователи также выяснили, что чиновник оформил на свою сожительницу Наталию Палий большую часть недвижимости в России и других странах. В частности, речь идет об отелях в Словении, Сочи и Карловых Варах.

Постригань возглавлял администрацию Клинского района Московской области с 1992 по 2014 год. В июне 2018-го его задержали в аэропорту Шереметьево при попытке покинуть страну. За время своей работы Постригань незаконно оформил на родственников 1700 объектов недвижимости, в числе которых детские сады, медучреждения, заводы, зоны отдыха, территории лесного фонда. Суд конфисковал активы на 10 миллиардов рублей в доход государства, а чиновника приговорили к 15 годам лишения свободы.