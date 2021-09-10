В Египте заявили о безопасности моря после новостей об атаке акулы на дайвера

Власти Египта прокомментировали новость об атаке акулы на мужчину на побережье Средиземного моря, пишет Al Youm As Sabi.

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Министерство окружающей среды Египта выступило с заявлением после публикаций в средствах массовой информации рассказа 58-летнего дайвера о нападении на него акулы. Как отметили в ведомстве, это ложные данные, море безопасно, а ранения пострадавшего не соответствуют типичным для атаки акул.

Как пишет РИА Новости, министр окружающей среды Ясмин Фуад (Yasmin Fuad) уточнила, что комитет по проверке происшествия пришел к выводу: дайвер не подвергался нападению акулы. «Врачи осмотрели рану и установили, что это порез острым предметом, а не из-за морского существа», — добавила она. Фуад заявила, что на средиземноморском побережье Египта акулы ни разу не нападали на людей. Несмотря на это, эксперты продолжат следить за ситуацией на курортах.

В июле в иорданском городе Акаба акула напала на мужчину, который занимался парасейлингом. Мужчина потерял часть правой стопы. Кроме того, он получил несколько переломов.