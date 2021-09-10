Митя Фомин вспомнил о специфических вечеринках в 90-е

Российский певец, бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин рассказал о вечеринках в 90-е. Об этом он вспомнил в интервью для Sports.ru.

«У нас постоянно были специфические заказчики, которые могли среди ночи разбудить директора и заказать выступление Hi-Fi», — сказал исполнитель, отметив, что тогда коллектив мог объехать от трех до семи мест за одну ночь.

«Как правило, это был какой-то стриптиз — например, клуб Dolls, которого сейчас уже нет. Мы приезжали в Dolls, внутри — куча девушек, обнаженных донага. На них не было даже нитки. Я такого никогда в жизни не видел, даже в кино <...> И вот 20-30 голых женщин, какие-то ребята, у которых, как мне кажется, кокаин не сыпался разве что из ушей», — вспомнил Фомин. Он подчеркнул, что участники группы могли заказывать все, что хотели, а от них самих требовалось только присутствие и исполнение нескольких песен.

«Помню, на какой-то вечеринке Ксюша под утро села на стул, потому что уже не могла стоять. И пела со стула. Заказчикам было наплевать, они любили проматывать деньги, которые, скорее всего, были просто украдены», — вспомнил 47-летний поп-певец.

Ранее в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ Митя Фомин обвинил артистку Ольгу Бузову в воровстве. Он рассказал, что у девушки есть привычка забирать из номеров отелей и гостиниц разные вещи.