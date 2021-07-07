Митя Фомин обвинил Ольгу Бузову в воровстве вещей из отелей

Певец, бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин обвинил певицу и телеведущую Ольгу Бузову в «воровстве». Фомин рассказал, что у девушки есть привычка забирать из номеров отелей и гостиниц разные вещи. Об этом артист сообщил в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. Запись передачи доступна на YouTube.

Фомин рассказал, что выезжая из отелей, Бузова забирает с собой из номеров тапочки, средства гигиены (шампуни, туалетную бумагу), пакетики чая и другие вещи. Артист подчеркнул, что об этому ему сообщила сама певица.

При этом Фомин признался, что тоже забирает с собой разную мелочь из гостиничных номеров, гримерок и самолетов. Певец объяснил, что все взятые вещи он использует. А если лично ему они не нужны, то близкие Фомина находят им применение. «Все тащу. У меня мания!» — рассмеялся певец.

Ранее Бузова вновь поделилась снимком в откровенном наряде и нарвалась на критику со стороны поклонников. Подписчики стали обсуждать фигуру ведущей и обругали ее в комментариях под публикацией.

