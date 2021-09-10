Гарвард прекратил инвестировать в загрязнение планеты

Гарвардский университет прекратил инвестировать в ископаемое топливо, добыча и использование которого загрязняют планету. О решении старейшего вуза США сообщает MarketWatch.

Президент учебного заведения Лоуренс Бэкоу заявил, что фонд окончательно прекратил прямые инвестиций в разработку и добычу ископаемого топлива с июня. Решение было принято, по словам Бэкоу, «из-за необходимости декарбонизации экономики». Тем временем косвенные инвестиции в традиционное топливо не были полностью остановлены.

Долгое время нынешний президент и его предшественник были против прекращения инвестиций, хотя некоторые студенты, выпускники, а также экологические активисты призывали перестать вкладывать средства в нефть и газ. Так, в 2019 году группа студентов Divest Harvard устроила из-за этого протестную акцию, прервав футбольный матч между командами Гарварда и Йеля.

Бэкоу тогда заявил, что поддерживает право свободно выражать свои взгляды, однако предпочел бы, чтобы это происходило не через срыв игры. Он также поддержал решение Гарварда продолжить инвестировать в нефть и газ. Руководство утверждало, что крупнейший американский вузовский фонд, оцениваемый в 42 миллиарда долларов, должен оставаться вне политики.

В академическом сообществе выражают тревогу из-за изменения климата. Так, ученые из Университетского колледжа Лондона призвали строго ограничить добычу ископаемого топлива. Для предотвращения экологической катастрофы необходимо оставить около 60 процентов залежей нефти и 90 процентов текущих запасов угля нетронутыми.