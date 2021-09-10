На Украине запретили использовать в рекламе сексизм

Рада приняла закон о запрете сексизма и гендерных стереотипов в рекламе

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в закон Украины "О рекламе" относительно противодействия дискриминации по признаку пола». Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Принятый закон запрещает использовать в рекламе утверждения и изображения, демонстрирующие стереотипные роли мужчины и женщины или превосходство одного пола над другим. Кроме того, реклама теперь не может изображать тело человека в качестве сексуального объекта с целью привлечения внимания потребителя или намекать на сексуальные отношения, не имеющие прямого отношения к рекламируемому продукту.

Принятый документ также вводит ответственность за сексизм и гендерные стереотипы в рекламе. В частности, если рекламодатель совершает повторное нарушение данного закона в течение года, ему придется заплатить штраф в 30-кратном размере от стоимости распространенных материалов.

Ранее Рада в первом чтении приняла законопроект, запрещающий создание и распространение детской эротики. Кроме того, он предусматривает ограничение рекламы и распространения продукции сексуального или эротического характера вблизи учебных учреждений, памятников культуры и воинских частей.