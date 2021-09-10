В Карабахе найдены останки двух армянских военнослужащих

В Нагорном Карабахе обнаружены останки еще двух погибших военнослужащих

В Нагорном Карабахе найдены останки еще двух погибших военнослужащих. Об этом 10 сентября сообщило «Sputnik Армения» со ссылкой на госслужбу по ЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Личности погибших будут установлены по результатам судебно-медицинских экспертиз. Всего в ходе поисковой операции на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, были обнаружены и эвакуированы тела и останки 1662 человек: военнослужащих и гражданских лиц.

Ранее сообщалось, что Баку передал Еревану двух военнопленных в обмен на азербайджанского солдата, задержанного в конце августа в Карабахе.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил в рамках СССР. Началась война. В 1994-м стороны при посредничестве Москвы заключили перемирие, которое периодически нарушалось.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои, которые продолжались до 10 ноября. По итогам войны Баку вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.