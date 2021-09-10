Спящие в служебной машине российские полицейские попали на видео

В Липецке прохожий снял спящих в служебном автомобиле сотрудников ДПС, МВД начало проверку

В Липецке сотрудников полиции, спящих в служебном автомобиле, засняли на видео. Уснувших правоохранителей заметил прохожий и разбудил. Запись опубликовало РИА Новости.

Автор ролика обошел машину, снял госномер, а затем разбудил сотрудников ДПС. Они предъявили по его просьбе жетоны и представились.

Управление МВД по Липецкой области инициировало начало служебной проверки после обнародования видео. Как отметили в ведомстве, там намерены установить обстоятельства произошедшего и дать оценку попавшим на видео сотрудникам полиции и их руководству.