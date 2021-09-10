Россия полностью отказалась от импортного лосося

Россия больше не нуждается в импортном лососе, потому что может сама полностью обеспечить себя этой рыбой, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Его слова передает «Интерфакс».

Он напомнил, что ранее Россия ежегодно закупала у Норвегии более 120 тысяч тонн лосося. В 2014 году от поставок отказались, поскольку Москва ввела продовольственное эмбарго. В результате страна нарастила свое производство этой рыбы, которое за последние 10 лет увеличилось вдвое.

Ожидается, что в этом году будет произведено до 329 тысяч тонн лосося. Только за первое полугодие производство красной рыбы возросло на 20 процентов.

Стоимость красной рыбы и красной икры в России будет снижаться, пообещал ранее Шестаков. Чтобы увеличить потребление икры и рыбы в России, нужно бороться с «сильными наценками» и развивать аквакультуру, считает он. На вопрос о доступности этих продуктов глава Росрыболовства сказал, что «ассортимент есть, а доступность прежде всего зависит от экономической возможности покупки рыбы».

При этом потребление рыбы в стране падает. Она является частью рациона питания 88 процентов взрослых в России, рассказал «Российской газете» секретарь совета Рыбного союза Гарегин Митин.