В Литве призвали продолжить экономическое давление на Белоруссию

Премьер-министр Литвы: Вильнюс не должен отказываться от санкций в отношении Минска

Вильнюс должен продолжать санкционное давление на Минск, несмотря на экономические потери. Об этом премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните рассказала в интервью изданию La Repubblica.

По словам главы правительства, литовской стороне не стоит отказываться от своих принципов и санкций в отношении Белоруссии из-за грузового транзита, которого лишаются ее морские порты.

В этой связи она напомнила, как несколько месяцев назад белорусское судно с нефтепродуктами было переправлено в Россию, и подчеркнула, что «мир от этого не рухнул».

Ранее министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявила, что литовские власти оставят без господдержки местные предприятия, которые ведут торговлю с Белоруссией. Она отметила, что такие компании лишатся субсидий из бюджета.

В августе министр транспорта и коммуникаций Литвы Мариус Скуодис сообщал, что новые санкции Вашингтона против Минска фактически поставят крест на транзите калийных удобрений из Белоруссии через литовские порты с декабря этого года.