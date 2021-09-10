Лукашенко передал Бастрыкину привет от Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с главой Следственного комитета России (СКР) Александром Бастрыкиным в Минске и передал ему привет от своего коллеги Владимира Путина, с которым накануне провел переговоры в Москве. Фрагмент соответствующей видеозаписи в пятницу, 10 сентября, опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Привет вам от начальника вашего. До двух часов ночи с ним проблемы обсуждали, потом поехал домой. Говорю: "Бастрыкин меня ждет". "Как Бастрыкин?" "Александр в Минске меня ждет". "А, ну привет передавай"», — передал Лукашенко детали разговора с Путиным.

Белорусский лидер также назвал состоявшуюся встречу с российским президентом «хорошими мероприятиями» и добавил, что они о многом договорились. «Это очень серьезные договоренности. Таких шагов мы еще не предпринимали», — заключил он.

Делегация СКР во главе с Бастрыкиным прибыла в Минск, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к десятилетию Следственного комитета (СК) Белоруссии. Бастрыкин в сопровождении главы СК республики Дмитрия Горы приехал во Дворец Независимости на встречу с Лукашенко.

9 сентября в Кремле состоялась встреча Путина и Лукашенко. Главы государств обсудили, в частности, вопросы интеграции двух стран, экономические вопросы и международную политику. По данным белорусской стороны, президенты, сделав заявления, продолжили общение.