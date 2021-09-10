Черногория ужесточила правила въезда для привитых туристов

С 14 сентября въехать в Черногорию можно только при прохождении полного курса вакцинации

С 14 сентября иностранные туристы смогут въехать в Черногорию без обязательной сдачи ПЦР-теста только при прохождении полного курса прививок. Информация об ужесточении правил появилась на сайте правительства страны.

Об ужесточении правил въезда сообщила глава минздрава Черногории Елена Боровинич-Бойович. Так, для посещения популярной европейской страны необходимо либо привиться двумя компонентами вакцины, либо однокомпонентным препаратом. При этом с момента завершения курса должно пройти минимум 14 дней.

Отмечается, что в связи с «изменением эпидемиологической картины в Черногории» правительство решило не вводить строгих ограничительных мер, а довериться иммунизации населения.

Ранее в августе власти Черногории в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом ужесточили правила въезда для иностранных граждан. Для въезда страну потребуются сертификат о вакцинации одной или обеими дозами, справка о перенесенном COVID-19 не более 180 дней назад, отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа, или отрицательный результат экспресс-теста, сделанного не более чем за 48 часов.