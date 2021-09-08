Россияне назвали идеальные места для летнего отдыха

Лучшими местами для летнего отдыха стали Турция, Крым и Алтай. Об этом стало известно из результатов опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, 10 процентов россиян назвали Турцию лучшим местом для проведения отпуска, за Крым отдали свой голос 8 процентов, за Алтай — 7 процентов. Дагестан выбрали 6 процентов респондентов, Мальдивы — 5 процентов, Сочи и его окрестности — 4,5 процента, Абхазию — 4 процента, Кипр — 3,5 процента, Грецию — 3 процента, Черногорию и Хорватию — по 2 процента.

Также выяснилось, что большинству россиян (60 процентов) удалось провести свой отпуск в летние месяцы. Отдыхом остались довольны 67 процентов участников опроса, а 52 процента готовы повторить поездку в следующем году.

Россияне, съездившие в отпуск, также рассказали о негативных моментах отдыха. Так, 14,8 процента опрошенных расстроились из-за жары, дождливой погоды или шторма, 12,5 процента респондентов заболели во время путешествия, 11,5 процента — остались недовольны введенными коронавирусными ограничениями, 5 процентов — длиной поездки. Помимо прочего, впечатления туристов испортили неразвитая инфраструктура, некачественный сервис и неоправданно большие расходы.

Ранее в сентябре туристы назвали самые раздражающие факторы путешествий по России. Так, одним из них стало плохое состояние дорог. Помимо этого, были отмечены грязные туалеты, а также введенные в регионах коронавирусные ограничения.