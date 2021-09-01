Россияне массово решили уехать из страны по двум направлениям в бархатный сезон

Большинство российских туристов выбирают Армению и Киргизию для отдыха в бархатном сезоне

Российские туристы осенью массово решили уехать по двум направлениям — самыми популярными местами отдыха в бархатный сезон стали Армения и Киргизия. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса «Туту.ру», результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Согласно данным аналитиков, по бронированиям на сентябрь и октябрь лидируют страны ближнего зарубежья, а на Армению и Киргизию суммарно приходится почти 30 процентов оформленных билетов.

Кроме того, в качестве направлений для осеннего отпуска путешественники выбирают Турцию или Азербайджан — по 10 процентов от общего числа бронирований на каждую республику. Также в рейтинге популярных государств оказались Молдавия, Узбекистан, Белоруссия, Греция, Кипр и Болгария.

При этом, как выяснили эксперты, средний чек на полеты в страны ближнего зарубежья в 2021 году вырос на 28 процентов по сравнению с предыдущим годом и составил около 23,8 тысячи рублей. Например, средний чек на рейсы в Европу поднялся на 34 процента и составил 31 тысячу рублей.

В августе эксперты туристической отрасли дали советы по планированию поездок по России и за рубеж в предстоящем бархатном сезоне. Среди заграничных направлений россиянам порекомендовали обратить внимание на Турцию, Грецию и Кипр. Условия въезда в эти страны достаточно простые.