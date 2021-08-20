Отдохнувший в Черногории турист описал страну словами «везде грязь и все дорого»

Украинский турист, отдохнувший в Черногории во время пандемии коронавируса, описал страну словами «везде грязь и все дорого». Его рассказ приводит информационный портал «Турпром».

Как отметил путешественник, еда на курорте была довольно дорогой. При этом все рестораны были похожи друг на друга, а если попадались заведения, отличающиеся от остальных, то средний чек там выходил около 100-150 евро (8,6-12,9 тысячи рублей). «Туристы почему-то заказывают много картошки фри, а местные женщины разбавляют пиво фантой», — добавил он.

По его словам, несмотря на красивую природу и «достойное море», грязь была «буквально везде» — вдоль дорог, на тротуарах и в прибрежной зоне. «Местные и туристы умудряются сделать общественный туалет прямо посреди главной дороги к пляжу», — пожаловался он.

В заключение молодой человек отметил, что в августе на курортах республики отдыхает очень много людей, поэтому лучше посещать страну осенью.

Ранее в июле россиянка съездила на отдых в Тунис и осталась в восторге, пообещав себе «вернуться еще раз». Как призналась туристка, ей удалось купить путевку за несколько дней до вылета — неделя отдыха в Тунисе обошлась ей в 38,6 тысячи рублей. Также девушка отметила, что раньше никогда не была в этой стране.