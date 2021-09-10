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Россия оптимизировала состав посольства в Афганистане

Глава МИД Лавров: Россия оптимизировала состав своего посольства в Кабуле
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Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Россия оптимизировала состав своего посольства в столице Афганистана. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

Дипломат рассказал, что российское дипведомство в Кабуле продолжает работать. При этом, по его словам, практически все члены семей сотрудников посольства, в числе которых женщины и дети, эвакуировались.

Лавров отметил, что оставшийся «боеспособный коллектив» предоставляет Москве очень полезную информацию, которая используется в контактах с зарубежными партнерами.

Ранее директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин сообщил, что для семей российских граждан — даже тех, кто имеет иностранное гражданство — организуют новые вывозные рейсы из международного аэропорта афганской столицы. Людей планируют эвакуировать до конца сентября.

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