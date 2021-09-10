Опубликованы фото с места подрыва российской колонны в Сирии

В сети опубликовали снимки с места подрыва российской колонны с гумпомощью в Хомсе

В сети появились снимки с места подрыва российской колонны с гуманитарной помощью в сирийской провинции Хомс, в результате которого погиб россиянин. Фото опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

На кадрах запечатлен пострадавший в результате происшествия КамАЗ-5350 с КДЗ ММ-501/2. Видно, что машина получила серьезные повреждения в лобовой части. В частности, она лишилась правого переднего колеса и одной двери и завалилась на правую сторону.

О взрыве на пути следования колонны с гумпомощью в Сирии стало известно 9 сентября. Сообщалось, что находившийся в автомобиле военный получил тяжелые ранения, от которых позже скончался.

Позже появилась информация о личности погибшего. По некоторым данным, им оказался 45-летний подполковник Алексей Шнайдер. Уточнялось, что он родился в Новосибирске, а до командировки в Сирию служил в Приморском крае и Мурманске.