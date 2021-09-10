Раскрыта личность погибшего в Сирии российского военного

Российским военным, погибшим в сирийской провинции Хомс, оказался 45-летний подполковник Алексей Шнайдер. Его личность раскрыл портал VL.ru со ссылкой на источник.

По данным собеседника портала, Шнайдер родился в Новосибирске, долгое время служил в одной из частей в селе Сергеевка Приморского края. Оттуда его перевели в Мурманск, а затем командировали в Сирию.

О гибели в Сирии российского военнослужащего стало известно в четверг, 9 сентября. На пути следования колонны с гуманитарной помощью произошел взрыв, находившийся в автомобиле военный получил тяжелые ранения, от которых позже скончался.

Минобороны России пообещало оказать семье погибшего необходимую помощь и поддержку.